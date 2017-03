Tấm gương làm theo lời Bác: Cô công an “một nghề, hai nghiệp”

Nnhững người làm công tác tuyên truyền không chỉ lấy sáu điều Bác dạy dành cho lực lượng công an nhân dân để hoàn thiện mình mà còn phải học tập cách làm báo, văn phong của Bác để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người làm báo tuyên truyền.

Nhân thường đọc nhiều tiểu phẩm, chuyện kể về lối sống giản dị, cách cư xử và tình cảm đối với mọi người của Bác. Trong đó có câu chuyện về một nữ phóng viên bị ngã khi đang đứng trên một cây rơm để chụp ảnh Bác, rồi Bác ân cần thăm hỏi và đi chậm lại để phóng viên này tác nghiệp đã khiến chị tâm đắc, xúc động. Vì là phụ nữ với nhau nên chị rất hiểu khi tác nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi cũng gặp ít nhiều khó khăn, rủi ro.

Hữu Nhân nhận giải đặc biệt trong “Cuộc thi viết cảm nhận về di chúc của Bác Hồ” do Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức. Ảnh: M.TRÂN

Có lần vào đầu năm 2007, khi ấy Nhân đang mang thai bảy tháng, vì mải lo chạy theo chụp ảnh các điều tra viên khởi tố bốn bị can tại Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Nhân bị vấp ngã. Nhân nói: “Tuy là thế hệ đi sau nhưng em cảm nhận được tấm lòng bao dung của Bác đối với mọi người cho dù là một tình huống nhỏ nhất. Câu chuyện cảm động nhưng đầy tự hào này em đã lồng ghép vào tác phẩm dự thi của mình”. Tác phẩm Nhớ lời Bác dạy của Nhân được giải đặc biệt “Cuộc thi viết cảm nhận về di chúc của Bác Hồ” do Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức.

Giữa năm 2009, Công an tỉnh Ninh Thuận mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Nhân được phân công đeo bám thông tin để phản ánh, tuyên truyền. Chị và một phóng viên nữ khác bị một số côn đồ đe dọa ngay giữa sân trụ sở xã sau khi phỏng vấn trưởng công an xã. Vài ngày sau, ông trưởng công an xã này cũng bị bọn chúng hành hung phải nhập viện. Kết thúc chiến dịch, Nhân được giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Trong thời gian làm nhiệm vụ ở đây, Nhân phát hiện một ông già ngày ngày vẽ biển cảnh báo nguy hiểm để dựng dọc đường vào xã, nơi thường xuyên có tai nạn giao thông. Phóng sự truyền hình “Biển báo giao thông của ông Sáu Ky” đã mang lại tấm huy chương vàng đầu tiên cho Công an tỉnh Ninh Thuận về thể loại phóng sự độc lập tại Liên hoan truyền hình công an nhân dân vừa qua.

Cô công an kiêm phóng viên truyền hình Nguyễn Thị Hữu Nhân mỗi ngày vẫn cần mẫn tìm hiểu, đưa tin về những người thầm lặng đóng góp sức mình vào việc giữ gìn trị an. Viết, làm phim về họ với Nhân là cả niềm hạnh phúc. Nhân nghĩ giản dị rằng có thêm nhiều người tốt thì cái xấu, cái ác sẽ bớt đi.

MINH TRÂN