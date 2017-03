Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam ủng hộ các bên đạt được COC

Trong vòng 1 giờ, ông Shear đã trả lời được khoảng 20 trong số hàng chục câu hỏi gửi về tòa soạn. Các câu hỏi xoay quanh những vấn đề tồn đọng và triển vọng phát triển trong quan hệ Việt-Mỹ, những gì ông Shear sẽ làm trong nhiệm kỳ của mình để thúc đẩy bang giao hai nước và cả về cuộc sống riêng của ông hiện nay. Ông Shear cho biết khi mới sang Việt Nam trình Quốc thư (ngày 29-8), quan chức cấp cao đầu tiên mà ông gặp là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông rất ấn tượng trước khả năng sử dụng tiếng Anh của Chủ tịch nước. Hơn thế nữa, “Ngài Chủ tịch nước thách tôi phải họp được với ông ấy bằng tiếng Việt trước khi tôi kết thúc nhiệm kỳ. Đó là một bài tập về nhà rất khó nhưng tôi chấp nhận lời thách thức đó”.

Về công việc của một đại sứ, trước mắt, ông David Shear sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, đặc biệt thông qua việc ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề biển Đông, đại sứ Mỹ cho biết: “Chúng tôi ủng hộ tiến trình ngoại giao có tính hợp tác giữa các nước có quan hệ trực tiếp. Mỹ có lợi ích quốc gia lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực biển Đông cũng như về an ninh hàng hải và tự do đi lại. Chúng tôi cũng ủng hộ nỗ lực các bên có chủ quyền để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC)”. Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh những bước đi có tính chất nền tảng cho việc thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng, chẳng hạn mở đầu bằng hợp tác trong hoạt động cứu trợ thiên tai, cứu nạn, bảo vệ an ninh hàng hải.

X.VŨ