Tặng bằng khen của Thủ tướng cho năm sĩ quan công an

(PL)- Thừa ủy nhiệm của bộ trưởng Bộ Công an, ngày 8-10, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã biểu dương và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho năm sĩ quan công an có nhiều thành tích trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, gồm:

Thượng tá Nguyễn Thị Mươi - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Thiếu tá Lê Anh Tuyên, Phó phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trung tá Nguyễn Văn Minh - cán bộ điều tra, Thượng tá Văn Thế Thái - Phó Công an huyện Bến Lức, Đại úy Huỳnh Quốc Nhanh - cán bộ Công an huyện Đức Huệ. Nhân dịp này, bảy tập thể của đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An cũng được trao tặng bằng khen của Thủ tướng với thành tích nêu trên. A.AN