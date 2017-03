Tăng cường an toàn, an ninh thông tin Văn phòng Chính phủ

Ngày 1-12, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam đã ký Quy chế phối hợp giữa VPCP và Bộ Công an về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của VPCP.

Hai bên thống nhất định kỳ trao đổi kinh nghiệm về bảo đảm an ninh thông tin và các kỹ thuật liên quan. Quy chế phối hợp giữa VPCP và Bộ Công an là cơ sở để các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. VT