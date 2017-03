Tăng cường quan hệ hải quân Việt-Mỹ

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đánh giá cao kết quả hoạt động của các tàu hải quân Hoa Kỳ và hải quân Việt Nam từ khi hai bên thiết lập cơ chế trao đổi hải quân song phương hằng năm. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến mong rằng trên cương vị của mình, Đô đốc Cecil D. Haney sẽ góp phần tích cực vào tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hải quân hai nước cũng như quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, ngài Đô đốc Cecil D. Haney đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Nghệ An; thăm thực tế dự án nhân đạo đối tác Thái Bình Dương do Hải quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ tại tỉnh Nghệ An và tham quan thủ đô Hà Nội.

PX