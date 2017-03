Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2011, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc... Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng công an và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội có những bước phát triển mới.

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao cần tiếp tục được chú trọng; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 18-12. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu tại hội nghị này các đại biểu cần đánh giá đúng những việc đã làm được, những tồn tại hạn chế, qua đó xác định trách nhiệm của từng cấp và quan trọng hơn là tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2012.

TX (Theo Chinhphu.vn)