Tăng dự trữ dầu, thay vì ngoại hối

Kiểm soát thông tin xuyên tạc lãnh đạo trước thềm đại hội Đảng Phát biểu tại hội nghị trên, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho rằng kiểm soát an ninh thông tin còn nhiều sơ hở, cần phải siết chặt và đề nghị các cơ quan cùng phối hợp kiểm soát. “Nên tập trung kiểm soát việc tung các tài liệu không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo trên mạng, gây chia rẽ nội bộ, nhất là trước thời điểm đại hội Đảng” - Bộ trưởng Công an đề xuất. Đồng tình về vấn đề này, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nói: “Sắp tới đại hội Đảng, sắp lấy phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư là lại rộ lên một đợt thông tin xuyên tạc nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Theo ông Thanh, điều này gây dư luận không tốt khiến anh em phân tâm. Ông Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý tốt an ninh mạng, kiểm soát những thông tin xuyên tạc, cần có biện pháp kiểm soát chặt chứ không nên thả nổi thông tin trên mạng như hiện nay.