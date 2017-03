Tăng hình phạt, giảm tại ngoại?

ĐB TRẦN VĂN ĐỘ (Phó Chánh án TAND Tối cao, Đoàn ĐBQH An Giang): Quá tải án giám đốc thẩm Tình hình án giám đốc thẩm quá tải đến mức Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mỗi tháng phải giải quyết đến 15-18 vụ án giám đốc thẩm. Tuy nhiên, lượng án tồn đọng còn rất nhiều và kháng nghị cũng còn rất nhiều. Ở các nước, kháng nghị giám đốc thẩm chỉ xem xét vấn đề áp dụng pháp luật đúng hay sai thôi. Còn luật pháp VN lại quy định cả một số căn cứ kháng nghị liên quan đến chứng cứ chứng minh nữa. Mà trong án dân sự, chứng cứ do đương sự trình lên, tòa không có quyền và không được thu thập chứng cứ. Nhiều vụ án kháng nghị với lý do chưa làm rõ tình tiết xyz nên phải hủy án. Nhiều vụ án chúng ta hủy đi xử lại hàng chục lần thành vòng luẩn quẩn, thay vì có hai cấp xét xử thì dường như có đến ba cấp xét xử. Người dân hy vọng làm đơn khiếu nại sẽ được kháng nghị nên số lượng đơn khiếu nại ngày càng nhiều. Chánh án TAND Tối cao TRƯƠNG HÒA BÌNH: Sửa luật để xử tham nhũng nặng hơn Hiện nay trong giám đốc thẩm không có chế tài đối với người khiếu nại không đúng nên người ta thường khiếu nại cầu âu, dẫn đến có những vụ đã giải quyết rồi vẫn thụ lý lại làm tăng lượng đơn khiếu nại. Mặt khác, với quy định rất mở về căn cứ kháng nghị cũng làm nảy sinh tâm lý khiếu nại gay gắt để được giám đốc thẩm hủy án. Với cơ chế giám đốc thẩm hiện nay, xem xét đến cuối cùng những khiếu nại của người dân thì dẫn đến mặt trái là tố tụng quay vòng không biết bao giờ kết thúc. Sắp tới, tòa án sẽ kiến nghị những giải pháp khả thi để đảm bảo việc xem xét lại bản án phải có điểm dừng. Đối với kiến nghị của một số đại biểu về việc không cho tội phạm tham nhũng hưởng án treo, cần cân nhắc xem xét thêm các quy định pháp luật, không thể nói không cho hưởng án treo như vậy mà có thể sửa luật áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn. ĐB NGUYỄN HÒA BÌNH (Viện trưởng VKSND Tối cao): Khó nhập thuốc độc để thi hành án tử Theo báo cáo của Bộ Công an, việc thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc có thể thực thi vào 2013 nhưng khó khăn không chỉ về nguồn thuốc độc mà còn sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề khác. Trong xu hướng các nước trên thế giới bãi bỏ án tử hình thì việc nhập thuốc độc sẽ khó. Còn chuyện sản xuất thuốc độc trong nước cũng khó vì cũng phải nhập nguyên liệu ngoại và khi nước ngoài biết mục đích nhập hóa dược về để bào chế thuốc độc thì họ sẽ ngưng ngay. Cả nước chỉ mới xây dựng vài trung tâm thi hành án tử hình bằng thuốc độc. Quá trình áp giải tội phạm đi đường dài từ vùng sâu, vùng xa về trung tâm thi hành án rất khó khăn, có nguy cơ bị đánh tháo dọc đường.