Tăng học phí lúc này "chưa phải đạo"?

Thảo luận tại hội trường sáng nay (9/6) về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho rằng, đề án này tác động đến hàng chục triệu gia đình có con em đi học từ mẫu giáo đến bậc đại học.

Theo đó, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri băn khoăn, lo lắng liệu đề án này đã chín muồi hay chưa? Tại sao trong thời điểm hiện nay lạm phát, giá cả tăng nhanh, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn thì Bộ GD&ĐT trình ra dự án đổi mới cơ chế tài chính, thực chất là tăng học phí?

Mặc dù Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị đề án rất công phu nhưng một vấn đề đặt ra là đề án này chưa sát thực tế, nặng về cơ chế tài chính giáo dục, nhẹ về quan tâm cho các đối tượng thụ hưởng và nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

ĐB Nghĩa tỏ ra không đồng tình với việc trước khi QH thảo luận tại Hội trường, Bộ GD&ĐT vận động bằng cách yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, Hiệu trưởng của hơn 100 trường ĐH, CĐ gửi văn bản thuyết phục các Đoàn ĐBQH.

“Cách làm này thể hiện lúng túng, thiếu tự tin của Bộ GD&ĐT trong việc soạn thảo Đề án. Tôi đồng tình với đề án là phải tăng học phí nhưng lúc này chưa phải đạo" - Ông Nghĩa nói.

ĐB Đặng Như Lợi (Cà Mau) cũng cho rằng, đề án không đạt theo tiêu chí đổi mới. Theo ĐB này, tính toán xong thì đối tượng được miễn giảm từ 40% ở nông thôn và miền núi xuống còn 25% là không thuyết phục.

Hiệu quả sử dụng đồng tiền cho giáo dục ra sao?

Đồng tình với ĐB Nghĩa, ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hoá) cũng nhận định, nội dung đề án còn thiếu tính thực tiễn, khách quan và khoa học. Trong 8 nhóm giải pháp, đề án chỉ tập trung phân tích mỗi giải pháp đổi mới chính sách học phí, các nhóm giải pháp còn lại đề cập rất mờ nhạt nên đây chưa phải là đề án đổi mới tài chính giáo dục.

ĐB Đặng Như Lợi (Cà Mau) thẳng thắn: "Nếu là đề án học phí thì ta nên tách ra và chuyển thành một đề án học phí. Tính học phí mà các đồng chí lại tính từ túi người ta để ra tiền mình thu thì không phải, cái đó không hề gắn với nhiệm vụ, nó phải bắt đầu từ nhiệm vụ để ra cơ cấu chi, ra cơ cấu cần tính học phí thế nào, chứ mình tính giật lùi thế thì sai rồi...". Theo ĐB Lợi, chủ trương là đồng ý nhưng đề án thì không, cho nên đề nghị Chính phủ cần xem xét chuẩn bị lại đề án, có phản biện sâu sắc hơn, còn Quốc hội nên giao cho Uỷ ban Tài chính, ngân sách chủ trì thẩm tra thì đúng chuyên môn và phản biện sẽ sâu hơn.

Theo ông Cuông, vấn đề cốt lõi của đề án là phải đánh giá được thực trạng tình hình sử dụng quản lý tài chính giáo dục thời gian qua như thế nào, chất lượng giáo dục và hiệu quả sử dụng đồng tiền cho giáo dục đào tạo ra sao, cái gì được, chưa được, nguyên nhân trách nhiệm.

"Đằng này đề án lẩn trách nhiệm khi thanh minh ngành giáo dục không có điều kiện đánh giá hiệu quả chi của Nhà nước cho giáo dục với lý do Bộ GD&ĐT chỉ quản lý 5% ngân sách của Nhà nước dành cho giáo dục" - Ông Cuông phân tích.

ĐB Cuông chốt lại, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục là việc làm cần thiết, nhưng vì Tờ trình thiết kế theo hướng 1 chiều, chưa kể đến động thái vận động hàng lang nhằm thuyết phục dư luận và đại biểu ủng hộ chủ trương tăng học phí nên chưa có tầm nhìn căn cơ, toàn diện, khách quan lâu dài nên chưa thật chín muồi.

Ông Cuông đề nghị, cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho chu đáo hơn!

Miễn học phí cho đối tượng mầm non - lỗi lớn?!

Phân tích một trong những bất cập của đề án, ĐB Hoàng Văn Toàn (Vĩnh Phúc) cho rằng, thay bằng việc miễn học phí cho các cấp khác thì nên miễn học phí cho cấp mầm non. Ông Toàn phân tích, bậc mầm non là bước đầu hình thành nhân cách học sinh nhưng hiện nay cơ sở vật chất và chế độ cho giáo viên chưa thỏa đáng.

Ông Toàn nói, đề án nêu: "Nếu dùng kinh phí để phổ cập mầm non miễn phí thì các em ở nhà cũng đi học, nâng số trẻ em mầm non đi học lên tới 6 triệu em (năm 2008 là 3,4 triệu em đi học). Việc tăng trẻ em học mầm non khiến cho tất cả các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập và hơn 90% THPT phải ngừng hoạt động". Ông Toàn cho rằng, Bộ GD&ĐT lý giải vậy thì "lỗi" của mầm non lớn quá!

Theo ông Toàn thì nên miễn học phí cho đối tượng mầm non, bởi bố mẹ của các em đang độ tuổi sung sức, lao động sẽ tốt hơn khi con em mình đến trường thay bằng việc ở nhà.

ĐB Phan Thị Mỹ Bình (Tuyên Quang) cũng đồng tình, trẻ mầm non cần được ưu ái nhất của xã hội, nếu thu học phí của mầm non sẽ là không thuyết phục. Ví như ở Tuyên Quang là tỉnh miền núi, đời sống khó khăn, cho con em đi học là rất khó nếu phải đóng học phí. Thực tế tại đây, nhiều phụ huynh phải đóng gạo, củi và đến nấu ăn để con được đến trường.