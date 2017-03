Tặng huân chương Quân công hạng Ba cho pháp chế công an

Cũng dịp này, hàng chục tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị công an địa phương được Thủ tướng, bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Bộ Tư pháp cũng tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho 78 cán bộ pháp chế công an và giám đốc, phó giám đốc công an nhiều tỉnh, thành.

Tham dự lễ truyền thống pháp chế CAND, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng pháp chế công an trong việc tham mưu đường lối, chính sách pháp luật; là nòng cốt giúp Bộ Công an dự thảo nhiều luật, pháp lệnh, nghị định. Ông đề nghị pháp chế công an và pháp chế các bộ, ngành khác tiếp tục cộng tác chặt chẽ cùng Bộ Tư pháp triển khai tốt hai chiến lược về lập pháp và cải cách tư pháp của Đảng.

NN