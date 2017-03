Tăng mức phạt để bình ổn giá tết

Nhiều kiến nghị của các địa phương đã được tháo gỡ kịp thời trong hội nghị trực tuyến về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác kiểm soát giá cả bảo đảm cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì trong cuộc họp với các bộ ngành và 22 tỉnh, thành sáng 3-12.

Chi phí vệ sinh thú y làm tăng giá bán

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, thời gian qua, TP.HCM phát sinh một số vướng mắc như khung xử phạt các vi phạm về giá trong Nghị định 169/2004 quá nhẹ, không đủ sức răn đe. TP đã xử lý trên 11.000 vụ vi phạm về giá cả hàng hóa nhưng tính răn đe từ việc xử phạt không cao. Do đó, để bình ổn giá từ nay đến cuối năm, TP kiến nghị Chính phủ sửa Nghị định 169 theo hướng tăng mức xử phạt.

TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ cho tạm dừng áp dụng Thông tư 136/2010 của Bộ Tài chính về chi phí vệ sinh thú y đến hết quý II-2011. Từ tháng 11, việc áp dụng thông tư này làm tăng chi phí sản phẩm gia súc-gia cầm, dẫn đến việc tăng giá bán cho người tiêu dùng. Cụ thể, thông tư này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá mặt hàng gia súc-gia cầm khi tăng chi phí quản lý thú y từ 50% đến 100%. Việc áp dụng thông tư này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bình ổn giá, đặc biệt là những tháng cuối năm và dịp tết.

Ngoài ra, TP cũng kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 2 Điều 7 Thông tư 122/2010 của Bộ Tài chính về đối tượng thực hiện đăng ký giá. Quy định này chưa nói rõ các cơ sở bán lẻ có thuộc diện phải kê khai giá hay không. Nếu các cơ sở bán lẻ nằm trong diện phải kê khai giá thì khó thực hiện vì hiện nay có rất nhiều cơ sở bán lẻ các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục nhà nước quản lý giá. Do đó, thông tư cần hướng dẫn cụ thể để các địa phương thống nhất thực hiện.

Các vướng mắc cụ thể trên đây của UBND TP.HCM đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận và chỉ đạo các bộ triển khai sớm. Cụ thể, giao Bộ Tài chính hướng dẫn rõ khoản 2 Điều 7 Thông tư 122, sửa Nghị định 169 theo hướng tăng mức xử phạt vi phạm hành chính các vi phạm về giá, đồng thời hoãn thi hành Thông tư 136 đến hết quý II-2011.

Không ép giá mua hàng đối với nông dân

Đại diện tỉnh Dăk Lăk đã có kiến nghị Chính phủ không tăng giá các mặt hàng như điện, than đá... Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty cần mở rộng chi nhánh và các điểm phân phối các mặt hàng như xăng dầu, sắt thép, gas… để tạo kênh phân phối, đưa hàng phục vụ người tiêu dùng, tránh để tiểu thương tăng giá cao. Đặc biệt, Chính phủ cần có biện pháp kiểm soát tỉ giá từ nay đến sau tết Nguyên đán, vì thời gian qua, vấn đề tỉ giá đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và bình ổn thị trường.

Đại diện UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ cần chủ động công bố công khai trên báo, đài về việc đảm bảo đủ lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng để nhân dân yên tâm, không đổ xô mua hàng dự trữ, tiểu thương sẽ tranh thủ đẩy giá tăng cao, khó khăn cho công tác bình ổn.

Theo đại diện Sở Công thương TP.HCM, một trong những vấn đề trọng tâm của việc bình ổn giá là không ép giá bán đối với nông dân. Qua nhiều năm, các đợt tăng giá sau bão lũ hoặc lễ, tết là do tiểu thương trục lợi chứ không phải do nông dân tăng giá. Vì vậy, người tiêu dùng thì luôn chịu sống trong cảnh giá cả tăng cao, còn nông dân cũng chẳng được hưởng lợi. Do đó, bình ổn giá từ nay đến tết phải đảm bảo tránh tiểu thương tăng giá và người nghèo được hưởng lợi.

