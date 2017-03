Tăng sức mạnh công an cả về tiềm lực và thế trận

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80…

Nêu bật những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư lưu ý ngành công an cần tăng cường sức mạnh của lực lượng công an cả về tiềm lực và thế trận. Đồng thời mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao cảnh giác trước những cám dỗ của tiền tài và những mưu toan, cạm bẫy của các thế lực xấu. Trong hai ngày làm việc (19 và 20-12), hội nghị tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011, đề ra phương hướng công tác và phát động phong trào thi đua năm 2012.

HL