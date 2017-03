Tăng trần thuế xuất khẩu gạo, khoáng sản

Sáng qua (22-11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về việc sửa đổi biểu khung thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng theo tờ trình của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đề nghị tăng trần khung thuế suất đối với phần lớn các mặt hàng thuộc nhóm tài nguyên khoáng sản, lương thực thực phẩm và phân bón.

Giá lên, tiền vào túi doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Giá tài nguyên khoáng sản trên thị trường thế giới tăng mạnh. Chênh lệch giá trong nước và xuất khẩu đã tạo lợi nhuận cao đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà nước không điều tiết được khoản lợi nhuận này. Mặc dù đã tăng thuế xuất khẩu lên mức cao nhất của khung thuế nhưng tình hình xuất khẩu một số loại tài nguyên khoáng sản không giảm đáng kể mà có loại còn tăng đột biến. “Giá dầu thô tăng mạnh một thời gian đã khiến lợi nhuận các nhà thầu nước ngoài trong năm 2008 ước đạt 1,3-1,5 tỷ USD. Giá xuất khẩu than cũng liên tục tăng trên 100% so với năm 2007...”. Mức thuế suất quá thấp cũng dẫn đến tình trạng xuất khẩu cả những nhóm mặt hàng mà thị trường trong nước còn đòi hỏi nguồn cung như phân bón, sắt thép. Điều đó làm ảnh hưởng đến nguồn cung cho sản xuất trong nước.

Từ thực trạng trên, Chính phủ đề nghị tăng trần khung thuế suất với quặng kim loại, than đá, dầu thô; tăng mức trần thuế suất đối với nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm. Việc điều chỉnh thuế góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách, điều tiết xuất khẩu hợp lý, bình ổn thị trường trong nước và tiết kiệm các nguồn tài nguyên quốc gia.

Giải thích cho việc đề xuất tăng trần thuế suất đối với mặt hàng gạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay: Nếu bình thường giá cứ ổn định từ 500 USD trở xuống thì không có vấn đề gì về thuế, thuế vẫn bằng 0%. Nhưng vừa rồi có lúc nó lên đến hơn 1.000 USD. Nếu gạo 500 USD thì lợi nhuận nông dân 70%, người thu mua 30% nhưng trên mức 500 USD thì lợi nhuận phần lớn vào túi người thu mua mà nông dân không được gì. Vì vậy, Chính phủ dự kiến nếu giá gạo xuất khẩu trên 800 USD thì mới áp thuế xuất khẩu đối với gạo.

Hạn chế bán than, dầu

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng khung thuế suất với biên độ rộng tuy tạo sự linh hoạt trong công tác điều hành của Chính phủ nhưng không đảm bảo tính chặt chẽ trong việc áp thuế suất, có thể dẫn đến áp dụng thuế tùy tiện, không công bằng. Với dầu thô, khung thuế suất hiện hành là 0%-20%, Chính phủ đề nghị điều chỉnh tăng lên 5%-50%, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng quy định như vậy có biên độ quá lớn, ảnh hưởng đến tính ổn định của mức thuế suất đối với mặt hàng này. Vì vậy, ủy ban này đề nghị áp khung thuế suất 10%-50%. Với phân bón, hiện quy định mức thuế suất là 0%, Chính phủ đề nghị quy định khung 0%-50% cũng là mức tăng quá đột biến và khung quá rộng, ủy ban đề nghị giảm khung xuống 0%-40%.

Đồng tình với thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng mặt hàng nào thuộc nhóm ưu tiên xuất khẩu thì nên để mức đáy trần khung thuế suất là 0%. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước thì đề nghị cần hạn chế tối đa xuất khẩu các tài nguyên khoáng sản không tái tạo được như than, đá quý, vàng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cũng nói rằng điều chỉnh khung thuế suất làm sao để vẫn đạt được mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, dần cân bằng cán cân xuất nhập khẩu đang bị lệch. “Chúng ta khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng sản xuất được, mặt hàng thế mạnh như các mặt hàng thủy, hải sản, lúa gạo, hạt tiêu, cà phê... để kích thích sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm. Đối với than thì không khuyến khích xuất khẩu, không chỉ điều chỉnh bằng thuế suất mà còn phải điều chỉnh bằng hạn mức. Hiện nay khối lượng xuất khẩu đã vượt xa kế hoạch, với tốc độ này thì vài năm nữa các nhà máy điện của ta sẽ đi nhập khẩu than. Dầu thô cũng cần hạn chế xuất khẩu, vì từ năm 2009 nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đi vào hoạt động” - ông Hiền nói.

Nghịch lý: Than phải bán dưới giá thành

Giải trình về việc tại sao chậm xử lý mức thuế đối với than, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh giải trình: Nhiều người muốn áp mức thuế suất cao ngay nhưng cơ chế điều hành của ta rất phức tạp nên phải có lộ trình. Trong khi ngành than xuất khẩu thu nhiều lợi nhuận thì lại phải bán than dưới mức giá thành cho bốn hộ sản xuất lớn trong nước là giấy, xi-măng, phân bón, điện. Vì vậy, cần phải điều tiết dần”.

Đối với khung thuế suất từng mặt hàng cụ thể, UBTVQH giao Ủy ban Tài chính-Ngân sách tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để điều chỉnh cho hợp lý trước khi trình Chủ tịch QH ký ban hành nghị quyết sửa biểu khung thuế suất. Dự kiến sắc thuế mới sẽ được áp dụng từ 1-1-2009.