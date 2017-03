Tăng trưởng có tăng chất lượng sống?

“Người dân sẽ được hưởng những gì từ các gói kích cầu của Chính phủ, trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm hiện nay, an sinh xã hội sẽ được thực hiện đến đâu trong cú hích ấy...”, vấn đề này đã thu hút hàng loạt ý kiến khác nhau của các nhà kinh tế học, xã hội học... tại buổi tọa đàm “Vấn đề an sinh xã hội trong giai đoạn suy giảm kinh tế hiện nay” do Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM tổ chức vào sáng qua (8-5).

Cân đối giữa tăng trưởng và phát triển

Điểm lại bức tranh không lấy gì làm sáng sủa của tình hình kinh tế thế giới và từ thực tế nền kinh tế Việt Nam hiện nay, GS Trần Đình Bút, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và quản lý TP, cho rằng: Trình độ quản lý yếu kém, tình trạng thất nghiệp, đầu tư nước ngoài giảm sút... sẽ là bước cản rất lớn cho việc phục hồi nền kinh tế nước ta.

GS Trần Đình Bút cũng nhìn nhận: Nếu chỉ yêu cầu chấm dứt suy giảm kinh tế thì có lẽ đúng như Chính phủ đã dự báo, cuối tháng 5 hoặc cuối năm 2009 nền kinh tế sẽ phục hồi.

Theo phân tích của GS Bút, gói kích cầu lên đến hàng tỷ đôla khi được đưa vào xây dựng cơ bản thì con số tăng trưởng đã đạt tới mức 4%-5%. Cho nên, đạt chỉ số tăng trưởng 5,5% như dự báo mới đây là bình thường. “Vấn đề ở đây là con số tăng trưởng ấy tương ứng như thế nào đối với sự phát triển?” - GS Bút nói.

Việc thực hiện an sinh xã hội cho thấy chênh lệch giàu nghèo đang giãn ra. Trong đó, một số giải pháp thiếu cân nhắc như tăng học phí, tăng giá sách giáo khoa, tăng giá điện, nước... không theo một lộ trình hợp lý “tuồng như đổ thêm dầu vào lửa” - GS Bút nói.

Nói về việc tăng giá điện, nước, TS Nguyễn Mộng Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP, cũng bức xúc: Không hiểu tại sao người dân phải gánh lấy các chi phí về quản lý tổn thất lên đến hàng chục % như thế.

Đồng tình với quan điểm trên, PGS-TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP, cho rằng: Nếu như lấy chỉ số tăng trưởng làm thước đo để đánh giá sự phát triển là nhầm lẫn. “Tăng trưởng chưa nói lên được gì nhiều về sự phát triển. Vấn đề quan trọng ở đây là tăng trưởng có bền vững không? Và tăng trưởng có tăng chất lượng cuộc sống không?” - ông Nguyễn Thế Nghĩa nói. Trong khi mức tăng trưởng của TP.HCM đâu có thấp, thế nhưng về chất lượng cuộc sống năm 2008 đã tụt xuống hạng 16 trên cả nước. Trước đó, TP luôn nằm ở vị trí thứ ba, tư.

Kích cầu: Tạo thêm cơ hội cho ngân hàng

Các nhà khoa học tại buổi tọa đàm đánh giá sự tích cực của việc Chính phủ đưa các gói kích cầu. Tuy nhiên, điều làm nhiều người băn khoăn ở đây là hiệu quả thực sự của chúng. PGS-TS Nguyễn Thế Nghĩa cho rằng các giải pháp kích cầu hiện nay hướng đến lợi ích của doanh nghiệp hơn là lợi ích cụ thể của người lao động, nhân dân.

TS Phạm Minh Trí, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và quản lý, nói: Giải pháp trên của Chính phủ nặng về kích cầu đầu tư hơn là kích cầu tiêu dùng. Người dân những vùng khó khăn, những người thu nhập thấp... chưa thụ hưởng được nhiều từ chính các chính sách ấy của Chính phủ.

Điều đáng nói hơn là “gói kích cầu đầu tư hiện nay đang bị lạm dụng, sử dụng không đúng mục tiêu sản xuất kinh doanh: có 60%-70% được sử dụng cho việc đảo nợ. Kết quả là nguồn vốn trên cũng không kích cầu đầu tư hay tiêu dùng mà là hỗ trợ ngân hàng thu nợ và tăng lợi nhuận khá lớn trong quý I-2009” - TS Phạm Minh Trí phân tích. “Rõ ràng trong trường hợp này, đồng tiền tung ra từ ngân hàng không chảy vào sản xuất kinh doanh mà chảy ngược trở lại ngân hàng để làm ra lợi nhuận của ngân hàng chứ không tạo ra của cải vật chất để vực dậy nền kinh tế”.

TS Trí thẳng thắn: “Việc sử dụng gói kích cầu hiện nay rơi vào tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chệch mục tiêu, chệch sự chỉ đạo của Chính phủ. Điều này đòi hỏi Chính phủ cần phải xem xét, khảo sát lại tính hiệu quả thật sự của gói kích cầu để có những biện pháp cụ thể, đúng đắn hơn”.

Phải giám sát đường đi của các gói kích cầu

Trước những tình trạng trên, các nhà khoa học kiến nghị rằng không nên chỉ chạy theo những con số tăng trưởng trong tầm ngắn mà cần phải có những tầm nhìn dài hạn hơn để tăng trưởng và phát triển bền vững. Song song đó phải cân đối việc thực hiện an sinh xã hội.

TS Phạm Minh Trí cảnh báo: Nếu chúng ta quá chú trọng đến tốc độ tăng trưởng không hợp lý, thiếu cân nhắc các yếu tố cân đối vĩ mô thì xác suất lạm phát trở lại là không nhỏ. Về quản lý điều hành vĩ mô, cần phải kiểm tra việc triển khai các gói kích cầu. Đồng thời phải có những giải pháp cho kích cầu tiêu dùng và đảm bảo an sinh xã hội.

TS Nguyễn Mộng Hùng đề nghị: “Quốc hội cần phải giám sát đường đi của các gói kích cầu hiện nay để đảm bảo đúng định hướng, mục tiêu và hiệu quả”.

Ở tầm chiến lược, GS Trần Đình Bút cho rằng: Việc đầu tiên và mang tính dài hạn là phải tiến hành khoan sức dân, tạo dựng sự đồng thuận của toàn xã hội. Chính phủ phải “để cho người dân biết những gì Chính phủ làm” như lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.