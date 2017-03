Tăng trưởng không đủ bù tăng giá

Bảo đảm cung cầu trong dịp tết Chiều 24-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp tết. Theo đó, UBND các cấp cần chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt các chương trình bình ổn giá, bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là xăng dầu, chất đốt, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng khác phục vụ tết; theo dõi sát tình hình để có biện pháp can thiệp kịp thời, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá cục bộ và không để địa phương nào có tình trạng thiếu đói. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm trong chi tiêu công, mua sắm từ nguồn ngân sách; ưu tiên công tác cứu trợ, khắc phục thiên tai, bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội... Cân nhắc kỹ để tránh cú sốc tăng giá Theo lộ trình, năm 2011 giá nhiều mặt hàng thiết yếu như điện, than, gas… sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường. Điều này có thể sẽ khiến giá cả nhiều mặt hàng tiếp tục tăng. Diễn biến giá cả hiện rất phức tạp. Việc nhà nước giữ ổn định một loạt các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh, giá vé tàu, máy bay… là cần thiết nhưng cần tính đến chuyện khi giá thế giới tăng cao, như giá xăng dầu chẳng hạn thì sẽ đối phó như thế nào. Các cơ quan quản lý cần tính toán thời điểm và mức độ tăng phù hợp với diễn biến thực tế để hạn chế các tác động tâm lý bất lợi đến từ cú sốc tăng giá cùng lúc nhiều mặt hàng. Tiến sĩ VŨ ĐÌNH ÁNH