Tăng trưởng kinh tế Hà Nội thấp hơn cùng kỳ

- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý I hôm 15-4. Theo các đại biểu, nguyên nhân GDP quý I của Hà Nội sụt giảm so với cùng kỳ năm trước là do các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) chưa đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, hiện nay các DN đang rơi vào thời kỳ khó khăn nhất do thiếu vốn, thiếu thị trường, hàng tồn kho lớn…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN về vốn, thị trường, các chính sách kích cầu; tập trung thu hút đầu tư nước ngoài; loại bỏ những dự án không khả thi. Đồng thời, Hà Nội sẽ phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp tại ngoại thành…

Liên quan việc “bẻ cong” đường Trường Chinh, trao đổi bên lề hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định không có chuyện tiêu cực. Xét về kinh tế, việc điều chỉnh con đường giảm được chi phí mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

TRỌNG PHÚ