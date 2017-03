Tập trung bàn giải pháp cứu doanh nghiệp

Sáng nay (11-7), kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa VIII bắt đầu phiên khai mạc. Trong buổi sáng, các đại biểu sẽ đánh giá lại tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2012; tình hình, kết quả thực hiện sáu chương trình đột phá theo Nghị quyết của Đảng bộ TP lần thứ IX và báo cáo về việc thực hiện xử lý nước thải y tế trên địa bàn TP… Kỳ họp này cũng sẽ dành buổi chiều 12-7 và sáng 13-7 để các đại biểu HĐND chất vấn các sở, ngành về các vấn đề bức xúc của cử tri TP.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ thảo luận những giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, xem xét thông qua tám tờ trình của UBND TP với các nội dung đáng chú ý như: Đặt tên Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Trần Văn Giàu cho một số tuyến đường; tăng phí trông giữ xe; một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2012-2015; mức thu và vận động đóng góp, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh…

l Ngày 10-7, kỳ họp HĐND đã đồng loạt diễn ra ở nhiều địa phương với nhiều vấn đề dân sinh.

Hà Nội: Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hà Nội tiếp tục triển khai kịp thời các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, giữ cho được các chỉ tiêu phát triển và đảm bảo an sinh xã hội. Theo dự thảo Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm, Hà Nội vẫn đặt chỉ tiêu GDP tăng 10%-10,5% nhưng các đại biểu cho rằng rất khó thực hiện bởi nền kinh tế đang rất ốm yếu. Nhiều đại biểu cũng kiến nghị Hà Nội cần nhanh chóng giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong vấn đề tiếp cận vốn, giãn nợ, các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế...

An Giang: Tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết dòng chảy từ sông Me Kong xuống An Giang giờ rất khác. Ngày xưa sông sâu bên lở, bên bồi còn bây giờ thì cả hai bên bờ sông đều lở, giữa sông nổi cái cồn. Ông Thạnh cho rằng khai thác cát trái phép là một trong những nguyên nhân chính làm đảo lộn dòng chảy và gây sạt lở. “Kể từ 31-7 tới phải ngưng cấp phép khai thác mỏ cát. Mỗi năm chúng ta thu ngân sách từ hoạt động khai thác cát không là bao nhưng nó đã gây sạt lở thiệt hại rất lớn. Chỉ riêng khắc phục sạt lở ở hai điểm tại TP Long Xuyên mà cần tới 2.400 tỉ đồng, trong khi ở Long Xuyên có tới 12 hố xoáy” - ông Thạnh nói.

Bến Tre: Trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre, tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở cũng được đại biểu Trần Công Danh nêu ra. Theo ông Danh, khai thác cát trái phép ngày càng nghiêm trọng, nhiều nơi còn ngang nhiên hoạt động trước mắt chính quyền. “Những năm qua nguồn thu từ khai thác cát của tỉnh đạt trên 30 tỉ đồng nhưng chỉ riêng cồn Phú Đa (Chợ Lách) đã bị sạt lở mất đi 36 ha (khoảng 100 hộ dân mất đất phải di dời). Đây là một sự đánh đổi khó chấp nhận” - ông Danh nhấn mạnh.

Quảng Nam: Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam, các đại biểu bày tỏ sự lo lắng về sự cố thủy điện Sông Tranh 2 và đề nghị các cấp, các ngành ở tỉnh và Trung ương nghiên cứu kỹ cách khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình và sự an toàn cho nhân dân vùng hạ lưu. Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân. Trước mắt, tỉnh cấp 5 tỉ đồng để đảm bảo quỹ đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập. “Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực thành lập quỹ nhằm hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền vùng biển” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh nói.

