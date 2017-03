Tập trung hỗ trợ DN tiêu thụ hàng tồn kho

“Ngoài việc tập trung kiềm chế lạm phát, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP sáu tháng cuối năm 2012 là tiếp tục tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn để hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc về vốn, về thị trường tiêu thụ hàng hóa… dần dần hướng tới ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh”. Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 (khóa IX), ngày 3-7.

Theo ông Quân, từ nay đến cuối năm, TP sẽ tiếp tục hỗ trợ DN tìm kiếm mở rộng thị trường, tiêu thụ bớt lượng hàng hóa tồn kho. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chặt chẽ nhưng linh hoạt để các DN sớm tiếp cận được với nguồn vốn vay lãi suất thấp.

Hội nghị lần này cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020. Theo đó, TP sẽ cần khoảng 39 tỉ USD để xây dựng kết cấu hạ tầng (bình quân nhu cầu vốn 3-4 tỉ USD mỗi năm).

Cụ thể, đến năm 2015, tổng chiều dài đường làm mới đưa vào sử dụng 210 km, xây mới 50 cây cầu, tỉ lệ đất dành cho giao thông đạt 8% (năm 2020 đạt 12%), mỗi năm giảm 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. TP cũng sẽ ưu tiên và tập trung xây dựng nhanh đường sắt đô thị. Đến năm 2017, sẽ đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương. Còn đến 2020, sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn.

Về chống ngập, đến 2015 TP sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa và triều cường tại khu vực trung tâm (diện tích 100 km2, dân số khoảng 3,3 triệu người), xóa các điểm ngập do mưa hiện hữu, kéo giảm tình trạng ngập nước tại lưu vực phía bắc kênh Tàu Hũ, Tân Hóa - Lò Gốm (các quận 6, 11, Tân Phú, Bình Tân và một phần các quận 6, 8, Bình Thạnh). Đến năm 2020, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa tại năm vùng thoát nước và phần diện tích còn lại của TP.

Để đạt được những kết quả trên, TP kiến nghị trung ương cho phép được giữ ổn định tỉ lệ điều tiết 26% đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn từ nay đến 2020 để TP chủ động phân bổ vốn đầu tư. Đồng thời, kiến nghị bố trí vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải, ban hành chính sách liên kết phát triển vùng...

