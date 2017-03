Tàu Quảng Ngãi cứu được 10 người nước ngoài

Thông tin trên do ông Huỳnh Quang Mông (trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền trưởng của con tàu thông báo cho Đài trực canh tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa lúc 10 giờ 30 phút ngày 2/6.



Ông Mông cho rằng có nhiều khả năng những người bị nạn là người Malaysia. Dự kiến khoảng 4 ngày 3 đêm nữa, tàu của ông mới vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) để đưa số người bị nạn lên bờ.



Theo Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, do thời tiết không thuận lợi, nên chất lượng thông tin nắm được qua đài trực canh chưa đầy đủ.



Hiện Đài trực canh này vẫn tiếp tục chờ tín hiệu liên lạc của ông Mông để nắm rõ thêm chi tiết vụ việc./.





Theo Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)