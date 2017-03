Tên tuổi Đại tướng mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc

Trong điếu văn tiễn đưa vị tướng huyền thoại, Trưởng Ban lễ tang - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: “Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn lời: “Thưa anh Văn! Anh ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến to lớn của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được! Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh Văn kính mến của chúng ta!”.

Biến thành sức mạnh vì một Việt Nam hùng cường Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình… Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng. Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Ông VÕ ĐIỆN BIÊN, con trai cả của Đại tướng (thay mặt

gia đình nói lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và

quân đội cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước)

NHÓM PV