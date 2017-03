Thả chim bồ câu hưởng ứng Ngày Môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, nêu bật vai trò và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với nhân loại nói chung và sự phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng. Việt Nam có bờ biển dài và rộng, có diện tích đồi núi lớn, tài nguyên phong phú, việc khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên luôn được nhà nước coi trọng.

Kết thúc buổi mít-tinh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham gia thả 200 chim bồ câu, cùng nhân dân Quảng Bình trồng thêm nhiều cây xanh tại phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới) để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Cùng ngày, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), các tổ chức và lực lượng tình nguyện viên môi trường đã ra quân làm sạch hơn 5 km bãi biển Cửa Lò, tổ chức phóng sinh sinh vật biển (cá, tôm), trồng cây xanh…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thả chim bồ câu tại lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới. Ảnh: TẤN TÀI

Tại quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), 400 tình nguyện viên đã tham gia tiêu diệt dây leo bìm bìm, sinh vật ngoại lai để bảo vệ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Tại TP Tân An (Long An), hơn 2.000 người dân tham gia trồng cây xanh, dọn vệ sinh và diễu hành trên các tuyến đường chính của TP Tân An.

NHÓM PV