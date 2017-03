Thà giảm GDP nhưng bớt kẹt xe, ngập nước!

Sáng qua (3-12), HĐND TP.HCM đã bước vào ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận tại hội trường.

An sinh xã hội phải là trọng tâm

Nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn giữa báo cáo kết quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của TP đạt được trong năm 2008 với thực tế chất lượng cuộc sống người dân TP đang đối diện hằng ngày đang có một khoảng cách.

Báo cáo cho thấy TP vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng 11%, gấp 1,6 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước. Năm 2008, TP đã đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Nhưng hầu như những vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tạm cư... ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân lại không thấy nhắc đến trong các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2009.

“Về hình thức khi nghe báo cáo như vậy rất dễ dàng hài lòng, có thể là điều kỳ diệu nữa là khác. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số đó thì sự phát triển kinh tế-xã hội của TP tròn trịa quá” - đại biểu Nguyễn An Bình nhận xét. Còn theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, chỉ tiêu tái định cư cũng là vấn đề bức xúc, cần đưa ra tỷ lệ tạm cư cần giảm. Hay chỉ tiêu xóa quy hoạch treo của các hẻm cũng cần đưa ra mốc thời gian, không làm được thì phải kiểm điểm. “Hầu như những chỉ tiêu này các năm trước có nhưng năm nay không thấy” - ông Nghĩa lưu ý.

“Chỉ tiêu về điểm kẹt xe, điểm ngập nước, các năm trước TP có đề cập sao bây giờ lại loại bỏ? Hay như chỉ tiêu về tỷ lệ phạm pháp hình sự, mặc dù theo báo cáo là giảm nhưng về tính chất, hình thức phạm tội phức tạp và tinh vi hơn. Mà vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân rất nhiều” - đại biểu Nguyễn An Bình băn khoăn.

Theo đại biểu Phạm Minh Trí, trong điều kiện khó khăn năm 2009, TP dự kiến GPD tăng 10% như vậy là hợp lý. Nhưng “GDP có giảm xuống cũng không sao, miễn là TP phải giải quyết tốt vấn đề môi trường và an sinh xã hội thì người dân cũng ưng bụng. Tôi nghĩ TP cùng các sở, ngành nên tập trung trí tuệ, nhân lực và kinh phí ưu tiên giải quyết các bức xúc của người dân, giải quyết tốt vấn đề môi trường và an sinh xã hội. Trong điều kiện khó khăn thì việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân lại càng đáng quan tâm”.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn: Các chỉ tiêu TP đưa ra năm nay cho thấy TP không đổi mới cách làm, chỉ là những con số cộng trừ đơn giản. “Một kế hoạch muốn thực hiện được phải có kỷ luật, muốn kỷ luật thì phải cụ thể và có phân công, phân nhiệm để đôn đốc nếu không xong phải kỷ luật, chế tài thì mới xong! Chẳng hạn như năm 2008, có năm chỉ tiêu TP đề ra không đạt, trong đó có chỉ tiêu rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân là chỉ tiêu môi trường nhưng không thấy UBND nói trách nhiệm thuộc về ai”...

Không lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn

Giải thích cho việc ra đường gặp “lô cốt”, lên xe mắc kẹt xe, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Trần Quang Phượng nói có việc đó là vì mong muốn đẩy nhanh hơn việc thực hiện các dự án trên toàn TP. Ông Phượng cũng cho biết lãnh đạo Sở đã “tự nghiêm khắc kiểm điểm, nhận trách nhiệm những việc làm chưa tốt thuộc về trách nhiệm Sở”.

Theo ông Phượng, từ nay đến trước Tết sẽ giảm 127 “lô cốt” nhưng sẽ xuất hiện 59 vị trí rào chắn mới. Với tiến độ hiện nay, cuối năm 2009 sẽ có một số dự án xong, số dự án còn lại hạn chót hoàn thành là năm 2012. Khi đó tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường sẽ được hạn chế. “Nếu cũng các dự án này mà làm tà tà thì phải tới hết năm 2015 mới xong được” - ông Phượng trần tình.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đặt câu hỏi: “Tôi không hiểu vì sao dự án làm đê bao sông Sài Gòn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hứa đã năm năm rồi mà vẫn im lặng, chưa chịu cấp kinh phí. Không lẽ TP khoanh tay đứng nhìn ngập dài dài hay sao?”.

Việc nhỏ sao không làm ngay

Đăng đàn với bài phát biểu “vài góp ý nhỏ cho một TP lớn”, đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa thắc mắc chuyện phân hầm cầu dù ông đã nói qua nhiều kỳ họp nhưng tới giờ vẫn đổ lung tung, gây ô nhiễm. “Tại sao chi cho công tác này chỉ tốn có hơn 10 tỷ đồng, TP lại không làm? Trong khi đó, mỗi ngày TP chi cho bãi rác Đa Phước tới gần một tỷ đồng (tức gần 365 tỷ đồng/năm) thì lại được? Như vậy là bất hợp lý” - ông Nghĩa thẳng thắn.

Việc còn 141 doanh nghiệp ô nhiễm nặng chưa di dời, vấn đề rác, nước thải y tế và vệ sinh môi trường chưa được quản lý chặt chẽ cũng được nhiều đại biểu lưu ý. Đặc biệt cần quan tâm là vấn nạn “di dời ô nhiễm” thể hiện ở việc chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm từ nội thành ra ngoại thành ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Các đại biểu yêu cầu TP chi đúng mức cho bảo vệ môi trường, bên cạnh đó phải tăng cường quản lý, xử phạt kịp thời, nghiêm khắc để đủ sức răn đe. Các chỉ tiêu về môi trường, xử lý di dời doanh nghiệp ô nhiễm, giải qưyết nạn kẹt xe, thực hiện nếp sống văn minh đô thị... cũng nên đưa vào báo cáo của UBND TP và phân thành bốn nhóm chỉ tiêu, gồm: Kinh tế, môi trường, an sinh xã hội và văn hóa, văn minh đô thị để có cơ sở thực hiện và đánh giá hiệu quả điều hành của chính quyền TP...

Hôm nay (4-12), HĐND TP bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến, có bốn sở phải đăng đàn gồm: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Năm 2009, giám sát tám lĩnh vực Chiều qua (3-12), HĐND TP đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng cho năm tới. Trong đó, theo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2009, tám lĩnh vực sẽ được HĐND TP tập trung giám sát là đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch và quản lý quy hoạch; môi trường; tái định cư; văn minh đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; và phòng chống tội phạm. Ngoài ra, theo nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách, năm 2009, TP sẽ chi 11.235 tỷ đồng cho việc này với 480 dự án (trong đó khởi công mới 55, chuyển tiếp 425 dự án).