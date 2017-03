Thách thức kỷ cương

Bọn trộm đã cuỗm đi cả két sắt chứa cả tỉ đồng mà không ai hay biết. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ trộm táo tợn khác nhằm vào các thùng ATM với nhiều phương thức trắng trợn nhưng đến nay chưa tìm ra thủ phạm!

Cùng ngày, Công an TP Hải Phòng công bố một chuyên án có những tình tiết đặc biệt: một băng nhóm “xã hội đen” đã thuê ôtô lên tận sân bay Nội Bài bắt người nhằm phục vụ mục đích đòi tiền. May mà công an đã kịp tróc nã, song sự liều lĩnh như vậy đã chứng tỏ tội phạm đã trở nên công khai hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, sự liều lĩnh số một phải kể tới là sự kiện lực lượng bảo vệ rừng huyện Đăk R’lấp (Đăk Nông) trên đường dẫn giải ba đối tượng phá rừng đã bị khoảng 40 người cầm dao, gậy hành hung hôm 24-11. Mặc dù đã được giải thích về hành vi vi phạm luật của ba đối tượng trên nhưng họ vẫn cướp người, đồng thời lăng mạ, nhét đất vào… miệng một cán bộ, đập phá phương tiện, lấy đi còng số 8 và đạn súng G84 của cán bộ chức năng.

Có lẽ chưa bao giờ tội phạm lại trở nên manh động và liều lĩnh như thế. Các cấp độ trắng trợn tăng dần đều, thậm chí đến mức tấn công ngược vào lực lượng bảo vệ pháp luật. Điều đó khiến xã hội không khỏi bất an.

Trong một lần trò chuyện với người viết, Thiếu tướng Phạm Chuyên (khi đó là giám đốc Công an TP Hà Nội) bày tỏ rằng nhiệm vụ của công an không phải là đi tìm bắt hết tội phạm (vì đó là điều không tưởng), mà điều cốt yếu là làm sao để tội phạm không hoạt động được. Trong nhiều năm, lực lượng hình sự của Hà Nội nắm rất chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng nên luôn chủ động trước mọi diễn biến, không để các băng nhóm tội phạm có đất lộng hành.

Khi kỷ cương bị thách thức công khai cũng là khi người dân đòi hỏi lực lượng bảo vệ pháp luật phải tận tụy và chuyên nghiệp hơn.

VẠN BẢO