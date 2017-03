Điều này đánh dấu thái độ mới của Chính phủ trong bảo vệ quyền hành nghề của nhà báo.

Trước đó, tại Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra tới hai hội thảo liên quan đến chủ đề này do năm 2010 đã xảy ra hàng chục vụ cản trở, hành hung nhà báo gây bức xúc dư luận, mà mới nhất là vụ phóng viên TTXVN bị công an xã còng tay, thu thẻ khi đang chụp ảnh. Đáng lưu ý ở chỗ, dù Luật Báo chí nêu hoạt động của nhà báo được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động đúng pháp luật nhưng Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông lại chưa xử phạt được bất cứ vụ việc cản trở, hành hung nhà báo nào. Lý do, theo một lãnh đạo Phòng Thanh tra báo chí, là khi xảy ra các vụ việc này, các nhà báo chỉ hướng tới... công an, không báo thanh tra, trong khi muốn xử lý theo pháp luật hình sự thì gặp khó khăn do quy định về thương tật và giá trị tài sản bị hủy hoại.

Vì thế, việc nâng mức phạt cho thấy một thái độ nghiêm khắc hơn đối với những kẻ xâm phạm quyền hành nghề của nhà báo. Hơn thế, Nghị định 02 còn bổ sung một chế tài quan trọng: Xử phạt cơ quan, tổ chức từ chối cung cấp thông tin cho báo chí với số tiền 3-5 triệu đồng. Được biết tại Nghị định 56/2006 không có chế tài nào cho hành vi này dù nghĩa vụ giải trình và cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước đã được nêu cụ thể tại nhiều văn bản.

Do đó, việc sửa đổi, đưa thêm chế tài nói trên là sự đảm bảo tốt hơn để quyền được thông tin của người dân thông qua báo chí được đáp ứng. Song để quy định tiến bộ này được thực thi cần có sự hợp tác hiệu quả hơn của các chủ thể liên quan. Chẳng hạn như cơ chế trao đổi, chuyển hồ sơ từ cơ quan công an sang thanh tra thông tin truyền thông khi vụ việc trong phạm vi hành chính. Đặc biệt là việc báo cáo của chính nhà báo hoặc cơ quan báo chí khi bị cản trở, hành hung... Bởi, như các cơ quan bảo vệ pháp luật khác, thanh tra muốn xử phạt phải trên cơ sở tài liệu, vật chứng, lời khai của nạn nhân, nhân chứng... chứ không thể chỉ dựa vào các tin tức “kêu cứu” trên báo.

Đừng để việc bị cản trở, hành hung không xử được xuất phát từ chính sự... thiếu hiểu biết của nhà báo!

PHAN MAI