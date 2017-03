Thăm hỏi các chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An bị thương khi tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vào ngày 4-9. Ông Nghị và ông Ba đánh giá cao tinh thần dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ của các chiến sĩ và kiểm tra phác đồ điều trị những cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng vào đầu và mặt do bị các đối tượng quá khích ném đá.

Trước đó, trong các ngày 30-8, 3 và 4-9 hàng trăm giáo dân kéo đến bao vây, cản trở hoạt động của UBND xã Nghi Phương đòi thả hai bị can Nguyễn Văn Hải và Ngô Căn Khởi (cùng trú xã Nghi Phương) đang bị tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong lúc UBND xã Nghi Phương đang họp vào ngày 4-9, nhiều người kéo đến dùng gạch đá tấn công làm hàng chục người thi hành công vụ và một số người dân bị thương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra ba quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật xảy ra tại UBND xã Nghi Phương.

Đ.LAM