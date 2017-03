Tham nhũng nghiêm trọng vẫn xảy ra trong quản lý kinh tế, tài chính, ngân hàng

Cụ thể, báo cáo đánh giá công tác PCTN trên địa bàn TP vẫn còn một số hạn chế, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, các hành vi tham nhũng phát hiện có mức độ nghiêm trọng vẫn xảy ra ở lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý tài chính, ngân hàng.

Theo báo cáo, một năm qua, cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp thụ lý 17 vụ án tham nhũng/70 bị can, trong đó khởi tố mới tám vụ/29 bị can về các tội tham nhũng (tăng bốn vụ/22 bị can so với cùng kỳ năm 2011). Tổng giá trị thu hồi, tịch thu ngân sách Nhà nước 17,729 tỉ đồng và 33.500 USD.

N.NAM