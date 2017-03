Tham nhũng ‘vặt’ còn phổ biến

Cử tri than phiền về tham nhũng Truyền đạt lại ý kiến và kiến nghị của cả nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Tình trạng tham nhũng “vặt” trong khu vực công vẫn diễn ra phổ biến, biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền, nhất là trong các ngành, lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Cử tri còn lo ngại về một số vụ tham nhũng được phát hiện trong lĩnh vực y tế, trong việc thực hiện chế độ, chính sách người có công, trong một số cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động công ích của địa phương. 1.000 bị can phạm tội về tham nhũng mà cảnh sát điều tra các cấp thụ lý năm 2014. Trong năm, VKS các cấp đã truy tố 751 bị can; Cục Điều tra của VKS Tối cao đã khởi tố 16 vụ với 14 bị can. Ngành thanh tra đã phát hiện 54 vụ với 87 người có hành vi liên quan đến tham nhũng…