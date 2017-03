Tham vấn để dân khỏi “té ngửa” vì luật

Làm sao để việc tham vấn ý kiến người dân hiệu quả, giúp việc ban hành các chủ trương, chính sách nhận được sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân? Các chuyên gia luật trong và ngoài nước đã bàn luận sôi nổi để tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong buổi tọa đàm “Ý nghĩa của việc tham vấn công chúng trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào chiều 16-3.

Vẫn còn nhiều văn bản “đùng một cái”

Luật sư Phan Cẩm Tú, cán bộ dự án Star Việt Nam, cho biết ở Việt Nam, việc tham vấn công chúng đã thực hiện với khá nhiều hình thức: gửi dự thảo lấy ý kiến, hội thảo, góp ý trên website... Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng nhiều văn bản khi ban hành ra khiến nhiều người té ngửa vì sao lại có văn bản này. Vẫn còn nhiều người phàn nàn việc các ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) không được tiếp thu và không biết đi đâu về đâu.

“Chiến lược giáo dục vừa qua, nhiều chuyên gia góp ý đến 14 lần nhưng đến nay vẫn không thay đổi bao nhiêu. Hay như Nghị quyết 32/2007 về hạn chế xe ba, bốn bánh tự chế - một vấn đề hết sức quan trọng, đụng chạm đến nồi cơm của không ít người dân, thế nhưng chẳng thấy lấy ý kiến gì. Đùng một cái ban hành, bắt dân thực hiện. Hệ quả là TP.HCM cũng như nhiều địa phương khác loay hoay, phải kéo dài thêm một năm nữa nhưng cũng không rõ có thực hiện được không...” - ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, dẫn chứng.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đưa ra một thực tế đáng buồn: Quyết định 17 về trình tự thủ tục ban hành VBQPPL của UBND TP từ đầu năm 2007 đã bị bỏ quên. “Quyết định này yêu cầu các sở, ngành phải đăng các dự thảo văn bản lên website của đơn vị mình để lấy ý kiến dân nhưng cho đến nay, hầu như chưa có một sở nào thực hiện” - bà Hương nói.

Báo chí là kênh tham vấn hiệu quả

Theo ông Đằng, báo chí chính là một kênh tham vấn công chúng rất hiệu quả. Vừa qua, mặt trận đã phối hợp với báo chí để phản biện lại nhiều chính sách, chủ trương của TP, điển hình như việc cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân bị ém thông tin để “bán lúa non”. Báo chí phát hiện, Mặt trận phản biện việc này mới không xảy ra (TP đã ngưng việc cổ phần hóa bệnh viện này - PV).

“Tuy nhiên, theo tôi điều quan trọng hiện nay là thiếu chế tài nghiêm khắc để xử lý những người có trách nhiệm trong ban hành VBQPPL. Nhiều văn bản ban hành ra ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và cũng gây thiệt hại cho cơ quan thực hiện nhưng chẳng thấy ai bị sao cả” - ông Đằng nói.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng đưa ra nhiều dẫn chứng về thực trạng luật nằm chờ hướng dẫn, các cơ quan hướng dẫn có chậm trễ cũng chẳng bị làm sao. Nhiều văn bản luật chồng chéo, đá nhau, gây khó cho cả người dân và nhà nước. Cụ thể như Bộ luật Dân sự 2005 cho phép một tài sản được thế chấp nhiều nơi nhưng Điều 114 Luật Nhà ở lại quy định chỉ được thế chấp một nơi. Hay như Bộ luật Lao động sửa đổi 2002 quy định sau 30 ngày kể từ ngày báo cáo, người lao động có quyền quyết định chấm dứt hợp đồng lao động thì Nghị định 33/2003 hướng dẫn thi hành lại quy định 20 ngày,...

“Tham vấn công chúng sẽ tạo điều kiện cho việc phát hiện và ngăn chặn từ trong trứng nước việc ban hành luật để phục vụ cho cục bộ một ngành nghề nào đó. Ngoài ra cũng giúp tránh được tình trạng các văn bản luật đá nhau, chồng chéo như hiện nay” - ông Hậu nhấn mạnh.

Phải công khai và có phản hồi

Ông Michael McNamer, cố vấn cao cấp, nguyên Giám đốc đào tạo Cục Thẩm định văn bản bang California Hoa Kỳ, đưa ra một thông điệp ngắn gọn: “Many eyes see more. Meny minds know more” (càng nhiều người nhìn, càng nhiều kiến thức). “Giống như nhìn một con voi, mỗi người ở mỗi góc độ khác nhau sẽ có nhìn nhận khác nhau. Nếu thu thập nhiều góc nhìn thì sẽ ra hình ảnh một con voi hoàn thiện. Còn chỉ một, hai góc nhìn của vài cá nhân thì không thể nào bao quát hết được. Hãy hình dung VBQPPL giống như một con voi, càng có nhiều người góp ý thì thông tin càng nhiều để có cái nhìn toàn diện hơn” - ông McNamer ví von.

Tuy nhiên, bà Hương lại tỏ ra băn khoăn: “Thường những người ít bị ảnh hưởng lợi ích thì họ sẽ có sự góp ý khách quan, còn những đối tượng bị ảnh hưởng dĩ nhiên sẽ góp ý theo hướng bảo vệ lợi ích của mình. Một trong những cái khó hiện nay là làm sao để lấy được nhiều ý kiến góp ý khi thực tế có rất ít ý kiến góp ý gửi lại hoặc chỉ góp ý những gì liên quan đến họ...”.

“Điều quan trọng trong tham vấn công chúng chính là sự công khai và có phản hồi. Việc này sẽ giúp người góp ý hiểu rằng ý kiến của họ được trân trọng và tích cực tham gia” - ông McNamer đúc kết.