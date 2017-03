Thận trọng chọn địa điểm, công nghệ điện hạt nhân

Chú ý tới khả năng sóng thần “Chúng tôi kiến nghị khi xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận phải hết sức chú ý khả năng tác động của sóng thần vì công trình cũng dự kiến xây dựng gần bờ”. PGS-TS Phan Trọng Trịnh, Trưởng phòng Địa động lực - Viện Địa chất Việt Nam, nhấn mạnh tại hội thảo “Động đất, sóng thần tại Nhật và kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam” do Hội Kiến tạo VN và Hội Khoa học và kỹ thuật địa vật lý VN tổ chức ngày 29-3. Theo ông Trịnh, sở dĩ có kiến nghị này là bởi khi có động đất từ Malina (Philippines), nếu có sóng thần, khoảng thời gian lan truyền tới bờ biển VN khoảng 2 giờ đồng hồ. Vùng chịu tác động mạnh nhất của sóng thần là Đà Nẵng kéo tới Ninh Thuận. Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực năng lượng điện nguyên tử”. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, TP cùng phối hợp thực hiện dự án ĐHN Ninh Thuận bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các giai đoạn của dự án. Đồng thời, bảo đảm an ninh, bảo mật trong các nội dung, quá trình lựa chọn nhà thầu, thiết kế, thẩm định công nghệ và thiết bị, đánh giá địa điểm và các tác động môi trường khu vực nhà máy ĐHN. Dự kiến kinh phí chi cho việc đảm bảo an ninh nhà máy ĐHN Ninh Thuận khoảng 60 tỉ đồng. H.VÂN - V.THỊNH - T.PHƯƠNG