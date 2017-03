Tháng 6-2010 huyện Nhà Bè sẽ hết “khát”

Giá nước sạch gánh luôn nước thất thoát (PL)- “Ở một số địa phương lấy lượng nước thất thoát tính vào giá thành nước sạch. Trong khi thất thoát nước sạch là do đơn vị cấp nước hoạt động kém hiệu quả, một bộ phận dân cư thiếu ý thức nhưng cộng đồng phải gánh. Điều này là không công bằng, nảy sinh ra các mâu thuẫn xã hội”. Tờ trình về chương trình chống thất thu nước sạch do Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ ngày 30-11 nêu rõ. Tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị Việt Nam bình quân khoảng 30%, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng thất thoát đến hơn 40%. Đây là lãng phí lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và gây bức xúc xã hội. H.VÂN