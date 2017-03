Thăng cấp ba chiến sĩ hy sinh khi bắt Vàng A Khua

Trước đó, ngày 5-2, công an đã tổ chức, phối hợp vây bắt đối tượng tại nhà riêng của Khua. Khua ngoan cố chống đối, dùng người thân trong gia đình làm bình phong cản trở lực lượng truy bắt và dùng súng AK bắn trả quyết liệt. Lực lượng công an đã vận động thuyết phục, tìm cách cách ly an toàn người thân trong gia đình Vàng A Khua (hơn 10 người) và kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng. Khi công an tiếp cận để đưa Vàng A Của (con trai Khua) ra ngoài thì bất ngờ Vàng A Khua từ nơi ẩn náu lao ra dùng súng AK bắn xối xả làm Đại tá Hà Thái Yềm - Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu, Trung úy Sùng A Trư - cán bộ Công an huyện Mai Châu và Thượng úy Bùi Quốc Đại - cán bộ Phòng PC17 hy sinh. Sau đó, công an buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

V.LÂM - T.TÚ