Thăng quân hàm đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Đại tướng Trần Đại Quang - Ảnh: VGP

Đại tướng Phùng Quang Thanh - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang cùng dự buổi lễ.

Ngày 24-12, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương năm 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn của đồng chí Trần Đại Quang, niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của đồng chí Trần Đại Quang và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Đại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung với cá nhân bộ trưởng nói riêng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Theo Chinhphu.vn, TTO