Thăng quân hàm trung tá cho liệt sỹ Đỗ Tiến Đức

Trung tá Đỗ Tiến Đức, sinh ngày 19-5-1972, tại phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng), vào ngành công an năm 1990, kết nạp Đảng vào tháng 1-1997. Từ năm 2001, anh công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng. Năm 2008, anh được thăng cấp hàm thiếu tá.

Anh Đức hy sinh lúc 8 giờ 20 phút ngày 19-1 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) sau 4 ngày cứu chữa.

Kẻ gây ra cái chết của trung tá Đỗ Tiến Đức là lái xe Lê Hoàng Việt (SN 1983, ở Bình Lục, tỉnh Hà Nam), đã cố ý lái xe container 16M-9245 kéo moóc 16R-4749 đâm thẳng vào người anh Đức vào sáng 15-1 tại km 82+200 trên quốc lộ 5 (đường Hải Phòng - Hà Nội), khi anh Đức đang làm nhiệm vụ.

Theo TTXVN