Thành hội Phật giáo TP.HCM khai mùa An cư kiết hạ

Mùa An cư kiết hạ năm 2010 - Phật lịch 2554 do Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức có gần 6.000 tăng, ni tu tập ở các chùa, tự viên trên địa bàn TP tham gia. Trong đó, hơn 2.000 tăng, ni được Thành hội tổ chức an cư tập trung ở 28 địa điểm khắp các quận, huyện và 90 điểm an cư tại chỗ.

