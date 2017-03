Thành phố sẽ quyết liệt giải quyết vấn đề ngập nước

“Trong năm 2011, TP sẽ tiếp tục các dự án xóa, giảm ngập; các dự án cống kiểm soát triều, dự án tuyến đê bao cùng các dự án nạo vét kênh rạch sẽ được tiến hành đúng tiến độ ”. Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tại Hội nghị lần thứ hai (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX diễn ra ngày 2-12.

Tập trung giảm ngập

Về vấn đề chống ngập nước, ông Tài cho rằng mặc dù TP đã tập trung quyết liệt trong kiểm tra, xử lý nhưng tiến độ thực hiện các dự án thoát nước quy mô lớn còn chậm, chưa kết nối đồng bộ, thi công chưa khoa học… khiến phát sinh thêm các điểm ngập mới và một số điểm tái ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đến nay TP đã phát hiện 274 điểm ngập, xử lý được 234 điểm, đang khắc phục 12 điểm và 28 điểm ngập chưa được khắc phục. Nguyên nhân chính gây ngập nặng trong năm qua, theo ông Tài, là do mưa to trên diện rộng cùng với triều cường dâng cao (đỉnh triều đạt 1,55 m).

Bình ổn thị trường là một trong những giải pháp mà TP tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong ảnh : Người dân mua hàng bình ổn giá tại siêu thị. Ảnh: HTD

“Năm 2011, TP phải bố trí vốn, quyết liệt giải quyết vấn đề này. Đây vừa là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, vừa là trách nhiệm của quận, huyện, bởi vậy cần phải có sự phối hợp mới có thể giải quyết dứt điểm, không để ngập úng kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân” - ông Tài nhận định.

Về các vụ sụp lún mặt đường (hố tử thần), ông Tài cho biết bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và cảnh báo những hư hỏng, TP đã xử lý triệt để các sự cố gây sụp lún, tổ chức rà soát, thành lập tổ kiểm tra liên ngành để xử lý vi phạm, đồng thời đầu tư trang thiết bị hiện đại để phát hiện nguyên nhân gây sụp lún. Đặc biệt, TP tiếp tục kiến nghị Chính phủ và bộ, ngành trung ương cho phép điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị và thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này từ Sở Xây dựng sang Sở Giao thông Vận tải.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế

Theo ông Tài, tình hình kinh tế TP trong năm qua đã phục hồi và tăng trưởng khá với tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt hơn 418.068 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, vượt 15% so với chỉ tiêu mà HĐND TP đã đề ra, bằng 1,71 lần tốc độ tăng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng tỉ trọng ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cao cấp, giảm dần các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, với áp lực tăng giá hai tháng cuối năm do ảnh hưởng dịch bệnh gia súc, gia cầm, lũ lụt kéo dài ở miền Trung cùng với giá gạo xuất khẩu tăng đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khó đạt mục tiêu đã đề ra là tăng dưới 7% (dự báo CPI ước cả năm 2010 tăng 9%).

Chỉ đạo về phương hướng phát triển kinh tế năm 2011, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng thời gian tới, TP cần tập trung các giải pháp đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh, bình ổn thị trường. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chín ngành dịch vụ chủ yếu, bốn ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí, điện tử-tin học, hóa chất và chế biến lương thực-thực phẩm), phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

Về bình ổn giá cả thị trường cuối năm 2010 và tết Tân Mão 2011, ông Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện và doanh nghiệp cần phối hợp phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ bình ổn giá nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo tết cho người dân TP theo tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nhất là những gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo.

T.HƯƠNG