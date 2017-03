Thanh tra nạn nhũng nhiễu trong lực lượng QLTT An Giang

Theo đó, UBND tỉnh giao chánh Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra, quyết định thành lập đoàn và triệu tập cán bộ ở các sở, ngành liên quan tham gia để tiến hành thanh tra toàn diện.

Trước đó, ngay sau khi báo chí phản ánh về tình trạng từng nhóm cán bộ QLTT tự ý đi kiểm tra và làm tiền các quầy bán dược phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh đã ký công văn chỉ đạo thanh tra lực lượng này từ năm 2011 tới nay nhằm phát hiện, xử lý nghiêm tất cả cán bộ có tiêu cực ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chứ không riêng gì dược phẩm.

Như chúng tôi đã thông tin, lợi dụng việc kiểm tra, một số cán bộ QLTT ở An Giang hăm he vòi tiền các quầy bán thuốc Tây. Nơi nào bị kiểm tra “biết điều” thì không bị lập biên bản. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết đã có năm cán bộ của Đội QLTT số 5 thừa nhận có nhận tiền của các cơ sở dược khi kiểm tra và họ đã bị đình chỉ công tác, đang chờ xét kỷ luật...

VĨNH SƠN