Tháo gỡ vướng mắc để đấu tranh chống tội phạm

Sáng 14-12, trong buổi làm việc với UBND quận Tân Bình (TP.HCM), ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự phường 2, quận Tân Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Tôi chúc mừng những kết quả đạt được của phường 2 cũng như của quận Tân Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta cần tổ chức lực lượng đánh trúng, đánh mạnh hơn nữa với mục tiêu đến năm 2015 kéo giảm tội phạm xuống 5%-10%. Đặc biệt loại tội phạm trộm, cướp, giết người, cướp giật… nhằm triệt xóa đem lại cuộc sống an bình cho người dân…”.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe báo cáo kết quả chuyển hóa địa bàn phức tạp của các phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), Linh Trung (quận Thủ Đức), phường 25 (quận Bình Thạnh), xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh).

Theo ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TP.HCM), phần lớn đối tượng cướp giật, phạm pháp là người nghiện ma túy và người nhập cư. Trong khi đó công tác quản lý tội phạm ma túy, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện cũng rất khó khăn, không ít trong số đó đã liều lĩnh phạm tội để có tiền “phê” ma túy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc tại UBND quận Tân Bình, TP.HCM về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: LƯU NGUYỄN

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh quận Tân Bình do là cửa ngõ giao thông của TP.HCM, tội phạm ma túy, đặc biệt tội phạm ma túy xuyên quốc gia đổ về đây để trung chuyển ma túy đi các nước khiến tình hình tội phạm rất phức tạp. Một trong những vướng mắc lớn được phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) cũng như các phường, xã thí điểm chuyển hóa địa bàn nêu ra là thiếu phương tiện, điều kiện công tác, đời sống của lực lượng bảo vệ dân phố quá thấp khiến họ khó có thể toàn tâm toàn ý trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Mai Văn Mạnh, Bí thư xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), cho biết xã phát triển không thua gì các phường ở quận nội thành. Cường độ công tác, quản lý trật tự trị an của công an viên ở đây rất cao, rất nhiều việc nhưng phụ cấp chỉ gần 2 triệu đồng/tháng chưa đủ cho nhu cầu bản thân. Ngoài ra, chế độ cho lực lượng bảo vệ dân phố chuyên trách, bán chuyên trách đều rất thấp. “Mọi việc truy bắt tội phạm, chuyển phạm cho quận, xác minh hiện trường đều phải dùng xe máy, xe công vụ thì đã hư từ lâu chưa được bổ sung có lúc cần phải thuê taxi…” - ông Mạnh nói.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, lưu ý lực lượng công an cần kiểm tra hành chính chặt chẽ, siết quản lý các điểm kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, khách sạn, quán bar, điểm cầm đồ… do tội phạm hiện nay thường thuê nhà nghỉ, khách sạn để cùng “phê” ma túy rồi lên kế hoạch cướp giật, trộm cắp, mua bán ma túy.

Ông Châu Văn La cũng báo cáo khó khăn trong chi ngân sách của quận từ tiền trích phần trăm xử phạt giao thông để mua sắm phương tiện do vướng các quy định của Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí trả lời: “Cái khổ ở đây là quận, thành phố có tiền nhưng không chi được…”. Theo ông Trí, cả 24 quận, huyện số tiền trích từ xử phạt giao thông tồn lên đến 400-500 tỉ đồng, TP muốn bổ sung phương tiện, nâng cao đời sống lực lượng phòng, chống tội phạm nhưng bị vướng quy định, không tự chủ được. Ông Trí kiến nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét, nghiên cứu cần có cơ chế đặc thù cho TP.HCM vì là đô thị đặc biệt đông dân nhất cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ghi nhận các vướng mắc, kiến nghị trên và hứa sẽ bàn bạc, giải quyết trong buổi họp với Thành ủy TP.HCM trong buổi chiều cùng ngày.

