Thảo luận dự thảo Chiến lược an sinh xã hội

(PL)- Theo chinhphu.vn, chiều 12-11, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận về báo cáo dự thảo Chiến lược an sinh xã hội và đề án Hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu phải đặt ra mục tiêu cụ thể đối với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tới năm điểm nhằm nâng cao mức sống và đảm bảo an sinh xã hội: việc làm, bảo hiểm (xã hội, y tế...), trợ giúp hoàn toàn cho người dân, trợ giúp thoát nghèo nói chung và đảm bảo một số dịch vụ xã hội khác. Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện Chiến lược an sinh xã hội và đề án Hệ thống ASXH với dân cư nông thôn giai đoạn 2011-2020 để trình Chính phủ. AT