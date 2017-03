Thảo luận về kinh tế-xã hội: Vay tiền của dân, sao gọi là chi kích cầu?

Phát hiện bảy loại khoáng sản lớn nhất, nhì thế giới Sáng 21-5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết các chuyên gia địa chất đã phát hiện được ở Việt Nam bảy loại khoáng sản với trữ lượng lớn đứng hàng nhất, nhì thế giới. Chính phủ đang hướng tới coi tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Theo ông Nguyên, trữ lượng lớn nhất ở Việt Nam là đá vôi và đá trắng, nguyên liệu chính ngành xi măng và vật liệu xây dựng. Còn bô-xít đã điều tra được sáu tỷ, có khả năng tổng trữ lượng tám tỷ, đứng thứ hai (sau Brazil). Với tài nguyên than, trước đây mới hiểu là vùng Quảng Ninh nhưng thực ra không thấm vào đâu so với bể than sông Hồng. Với loại này không nhất thiết phải đào lên khai thác mà đã có công nghệ khí hóa, cho cháy ngầm để lấy khí phục vụ nhu cầu năng lượng. Ngoài ra còn có các khoáng sản khác như titanl, đất hiếm... “Việt Nam mới mở cửa hơn 20 năm, về cơ bản, tài nguyên khoáng sản vẫn còn, đến nay trở nên có giá. Vấn đề là phải quy hoạch để phát huy hiệu quả nguồn lực đó: Khai thác đến đâu? Trước mắt sử dụng thế nào? Phần nào để lại đời sau? Với từng loại, ở từng vùng thì quy mô khai thác, chế biến đến đâu? Phần nào xuất thô, phần nào chế biến tinh?... Ở các nước, có một, hai loại khoáng sản trữ lượng lớn thôi đã làm nổi nền kinh tế lên. Ở ta có bảy loại lớn như thế và tới đây còn phải thăm dò, phát hiện tiếp, hứa hẹn là nguồn lực quan trọng cho giai đoạn phát triển tới” - ông Nguyên nhận định. NGHĨA NHÂN