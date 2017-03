Thay đổi thành viên UBND tỉnh Nghệ An và Cà Mau

Theo đó, tại Quyết định 1579/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê chuẩn bổ sung bà Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Sỹ Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, tại Quyết định 1578/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Hồ Đức Thành, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Đình Minh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng phê chuẩn bổ sung ông Lê Hoàng Bé, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau và ông Lâm Văn Bi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau của ông Phạm Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Theo TH (website ĐCSVN)