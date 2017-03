Thay “tướng”, tăng quyền cho cơ quan chống tham nhũng

Không ổn ngay từ khâu thiết kế . Phóng viên:Về mô hình cơ quan PCTN hiện nay, khảo sát của ông cho kết quả thế nào? + PGS-TSĐặng Ngọc Dinh,Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (cơ quan đã có nhiều khảo sát về PCTN ở VN): Khi chúng tôi tiến hành khảo sát lấy ý kiến người dân về vấn đề này, đa phần ý kiến cho rằng để ông chủ tịch tỉnh làm trưởng BCĐ PCTN sẽ khó khách quan, sẽ làm hạn chế uy lực về giám sát. Nhiều nơi người ta nói thẳng rằng “ông này vừa cầm tiền, vừa có quyền, nếu ông làm trưởng ban thì khó mà chống được”. . Vậy đề xuất cụ thể của ông là gì? + Tôi cho rằng trưởng ban không thể là người thuộc cơ quan hành pháp. Nếu không phải là người thuộc chính quyền thì yếu tố giám sát, yếu tố khách quan sẽ tăng lên. Tôi nghĩ nên để chủ tịch QH hoặc một phó chủ tịch QH làm trưởng BCĐ PCTN ở trung ương; ở địa phương là chủ tịch HĐND cấp tỉnh. QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. QH có bộ máy đầy đủ, chuyên nghiệp, việc thành lập một ban chống tham nhũng đặt ở QH là phù hợp. Tuy có thể vẫn sẽ bị quy vào là hình thức nhưng dù sao nó vẫn bảo đảm đúng ở thiết kế. Còn cứ giữ như hiện nay thì đã không ổn ngay từ khâu thiết kế rồi. Đ.MINH Chống tham nhũng là vấn đề quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, đổi mới cách làm và bộ máy làm công tác phòng, chống tham nhũng để phù hợp với tình hình mới. Chủ tịch nướcTRƯƠNG TẤN SANG (phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 3, 4 (TP.HCM) ngày 18-10) Phải có nguồn lực tương xứng Văn phòng BCĐ PCTN chủ yếu làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và là đầu mối giúp trưởng BCĐ thực hiện nhiệm vụ. Còn thành viên của BCĐ là các cơ quan tư pháp (tòa án, viện kiểm sát), công an, ủy ban kiểm tra, thanh tra thì đã có chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định rồi. Cho nên thực tiễn hiện nay, Trưởng BCĐ PCTN cấp tỉnh rất khó chỉ đạo công tác PCTN mà chủ yếu là nhắc nhở, đôn đốc. Nếu Đảng, Nhà nước ta đã xác định được mối nguy hại to lớn của tham nhũng và tầm quan trọng của công tác PCTN thì nên chuyển giao cho QH phụ trách công tác chống tham nhũng. Ngoài ra, đừng quên rằng muốn có sức mạnh thì phải có nguồn lực tương xứng với chức năng của BCĐ. ÔngVÕ VĂN PHẢI,Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Kinh nghiệm Singapore Cơ quan điều tra tham nhũng Singapore được thành lập từ năm 1952, là cơ quan trực thuộc Thủ tướng Chính phủ, có quyền độc lập trong điều tra và ngăn chặn tham nhũng. Cơ quan này có quyền bắt người trong 48 tiếng, quyền thẩm vấn, kiểm kê tài sản, theo dõi tài khoản của những người bị tình nghi tham nhũng. Cơ quan này tập trung chủ yếu vào việc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực công, qua đó làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đặc biệt chú ý đến các quan chức thi hành pháp luật, bởi những người này do điều kiện làm việc mà dễ dẫn đến phạm tội tham nhũng.