“Thẻ nhà báo không chặn được đạn”

Theo CNN, nghi phạm chính là Andal Ampatuan “con”, thị trưởng thị trấn Datu Unsay, tỉnh Maguindanao nơi mà cha của y, Andal Ampatuan, làm thống đốc. Ông này lại là liên minh chính trị gần gũi với Tổng thống Arroyo! Vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát, thống đốc Ampatuan đang ở Manila gặp Tổng thống Arroyo.

Trong bài tường thuật cuộc thảm sát, nhà báo Philippines Alan C. Robles đặt câu hỏi: “Liệu có thật ông ta không hề biết 100 người đàn ông có vũ trang đang lượn lờ ở tỉnh mình? Ai tin được điều đó? Tất cả tin tức về gia tộc Ampatuam có chung một thông điệp: Họ kiểm soát Maguindanao và sẽ không an toàn cho bất kỳ ai chống lại họ”. Thông điệp ấy đã có hiệu lực: Những người bị thảm sát gồm vợ ông Mangudadatu, người sẽ ra tranh chức thống đốc tỉnh Maguindanao cùng các nhà báo địa phương đang trên đường nộp giấy tờ tranh cử cho ứng cử viên! Hiện Andal Ampatuan “con” đã bị khởi tố về bảy tội giết người. Trước áp lực của cuộc tấn công quân sự nếu gia tộc Ampatuan không giao nộp Ampatuan “con”, tên này đã ra trình diện nhưng lại tuyên bố: “Lương tâm tôi trong sạch” (!) tuy một số người chứng kiến vụ thảm sát đã tận mắt nhìn thấy y ra lệnh giết người, thậm chí tự tay bắn chết một nạn nhân!

“Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu sự phẫn nộ của người dân về vụ thảm sát có đủ mạnh để chính quyền thật sự đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý” - Robles kết luận. Câu hỏi ấy cũng đặt ra một thách thức đối với sứ mệnh của nhà báo, trước hết là nhà báo Philippines. Nhưng đâu phải chỉ có họ, cho dù chưa tính đến vụ thảm sát này, từ năm 2001 đến nay đã có 59 nhà báo bị sát hại tại nước này. Điều ấy cho thấy công việc của nhà báo, người truy tìm sự thật để đưa những thông tin đến công chúng luôn phải đương đầu với những thế lực muốn bưng bít thông tin, che giấu sự thật. Để thực hiện điều đó, chúng sẵn sàng ngăn chặn dòng thông tin chuyển tải sự thật dưới mọi hình thức. Tệ hại hơn, khi người cố tình che giấu sự thật lại là kẻ nắm quyền lực trong tay thì chúng có đủ trăm phương ngàn kế để bịt miệng nhà báo. Và không chỉ bịt miệng. Theo tờ Philippines Star, phần lớn các nhà báo bị sát hại từ trước đến nay là nạn nhân của các quan chức địa phương tham nhũng! Vụ thảm sát man rợ vừa rồi càng cho thấy để che giấu những sự thật nhơ nhớp, khi quyền lực chịu sự thao túng của những lợi ích mờ ám với lòng tham vô đáy, nó không chỉ bịt miệng các nhà báo mà còn sẵn sàng thực thi những thủ đoạn không giới hạn. Điều này không chỉ cảnh báo người Philippines khiến cho sự phẫn nộ của họ dâng lên, đủ sức buộc phải đưa kẻ thủ ác ra trước công lý mà còn nâng cao sự cảnh giác và dũng khí cho các nhà báo Philippines. Đương nhiên là không chỉ cho họ.

Cần phải nhắc lại đây lời của Các Mác: “Tự do chính trị chỉ là tự do hình thức, nhằm tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho những người thực sự nắm giữ sức mạnh kinh tế và là những người duy nhất có thể sử dụng quyền tự do chính trị để củng cố sự thống trị của họ” (*).

Thẻ nhà báo không chặn được đạn chính là vì điều này đây!

TƯƠNG LAI

(*)Dẫn lại theo Georges Burdeau trong “Đại Bách khoa toàn thư Pháp”, xuất bản năm 1990.