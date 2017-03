Thêm bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam

“Sau khi tôi thông báo dự án tiếp tục sưu tầm bản đồ về Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, một số anh chị em Việt kiều tại Mỹ đã tự nguyện đóng góp thêm tiền” - ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, trong số sách gửi về TP Đà Nẵng đợt hai này có: Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ 1919 do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành tại Nam Kinh (trong đó thể hiện lãnh thổ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa). Đây là sách atlas đầu tiên do nhà nước Trung Hoa phát hành với số lượng nhỏ. Ngoài ra, còn có 43 bản đồ về lãnh thổ Trung Quốc và bản đồ chỉ quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Như vậy, hiện Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội TP Ðà Nẵng đã tiếp nhận 150 bản đồ và ba sách atlas do ông Thắng trao tặng.

LÊ PHI