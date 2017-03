Thêm nhiều sức ép với tình hình lạm phát

Chính phủ xin chủ động điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội chiều 21-3 nêu rõ: Phần hạn chế, yếu kém cơ bản vẫn là xây dựng pháp luật, thể chế còn bất cập; hiệu quả quản lý điều hành chưa cao, kinh tế phát triển chưa bền vững; văn hóa, xã hội còn nhiều mặt bất cập, một số vấn đề bức xúc giải quyết chậm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu… Thủ tướng đề nghị sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hiến pháp, trên cơ sở đó sửa các luật tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương. Thủ tướng cũng đề nghị có cơ chế Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định một số công việc cần thiết, cấp bách. Riêng các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thì để Chính phủ chịu trách nhiệm chủ động điều chỉnh, báo cáo Quốc hội ở kỳ họp gần nhất. N.NHÂN Ba tháng, lạm phát xấp xỉ 6% Trong hai tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 3,87%, bằng 55% so với chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội giao cho cả năm. Còn theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến chỉ số CPI của tháng 3 sẽ tăng đến 2,2%. Như vậy trong ba tháng đầu năm, CPI đã tăng ở mức 6%, trong khi đó chỉ tiêu Quốc hội giao cả năm chỉ ở mức 7%. 28 cán bộ tòa án bị truy cứu hình sự Chiều cùng ngày, Quốc hội đã dành thời gian nghe các báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước; của chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao. Theo Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, nhiệm kỳ này các tòa án đã tiến hành kiểm tra xác minh 256 đơn tố cáo cán bộ của ngành thuộc thẩm quyền, trong đó xác định 125 đơn có nội dung tố cáo đúng. Tòa án các cấp đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc buộc thôi việc đối với 81 trường hợp; kiểm điểm rút kinh nghiệm với 21 trường hợp; 23 trường hợp cho chuyển ngành hoặc chuyển công tác khác. Cũng trong nhiệm kỳ này, các tòa án đã chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách niệm hình sự đối với 28 trường hợp, trong đó 21 cán bộ có hành vi tham nhũng, chủ yếu là do có hành vi nhận hối lộ… Đ.MINH