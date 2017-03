Thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm nòng cốt cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương để hình thành một tổ chức kinh tế mạnh đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối; thực hiện tốt vai trò định hướng trong thực hiện chiến lược phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Có thể kể đến một số công ty mạnh trong tập đoàn như: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam... 4 công ty mẹ - tổng công ty này sẽ được Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam quyết định chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước ngày 1-7-2010.

Về cơ cấu, công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng có thể kinh doanh các lĩnh vực như đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm...

Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu, giúp việc, các đơn vị sự nghiệp và trực thuộc của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam tại thời điểm thành lập (12-1-2010) là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam sau khi được xác định lại.

Cho đến nay, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam có 5 công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ; 18 công ty con do Tập đoàn nắm trên 50% vốn điều lệ và 8 công ty liên kết, liên doanh do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước, có tối đa 9 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Các quyết định bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1-2010.

