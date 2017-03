Thi nhật ký “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”

Thành đoàn TP.HCM đã trao giải đặc biệt “Hội thi tuổi trẻ làm theo lời Bác lần 1- năm 2008” cho anh Nguyễn Ang Quốc Dũng (Bưu điện TP) với công trình “Máy tính tặng bạn”; trung úy Võ Minh Hải (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP) với phần mềm “Tin học hóa cải cách hành chính quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM” và Chi đoàn Công ty May da xuất khẩu 30-4 (quận Phú Nhuận) với mô hình “Cải tiến sáng kiến kỹ thuật rập cứng”.

Thành đoàn TP.HCM tiếp tục phát động hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” lần 2- năm 2009. Hạn chót nhận sản phẩm/công trình dự thi là 20-9.

Dịp này, Thành đoàn TP.HCM cũng phát động cuộc thi Nhật ký điện tử với chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Thí sinh tham gia gửi đường dẫn (link) trang nhật ký và mẫu đăng ký về địa chỉ quynhchi_td@yahoo.com. Phần thưởng cho Nhật ký điện tử đạt giải nhất là ba triệu đồng. Thời gian nhận bài từ 15-3 đến 19-5.