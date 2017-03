Thị trấn Trường Sa chờ đón trường mới

Đấu giá tranh “Trống đồng Đông Sơn” để ủng hộ Trường Sa Tại hội nghị doanh nhân toàn quốc do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu, Liên hiệp Khoa học Kinh tế Đô thị Nam Bộ, CLB Chủ Doanh nghiệp (Boss Club), CLB Doanh nhân Đất Việt, Viện Quản trị Quốc tế phối hợp với tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo tổ chức tại Bình Dương vừa qua, Công ty Đại Khang Phát đã tặng ban tổ chức bức tranh “Trống đồng Đông Sơn” để bán đấu giá ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Bức tranh có giá khởi điểm 20 triệu đồng. Phần trả giá diễn ra sôi nổi với các mức giá được lần lượt đề nghị 30 triệu đồng, 50 triệu đồng, 100 triệu đồng… Cuối cùng, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (nhà thuốc Thanh Xuân, số 7 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trúng đấu giá bức tranh với mức 200 triệu đồng. Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (bên trái)đã mua bức tranh với giá 200 triệu đồng để đóng góp cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Ảnh: T.HƯƠNG Ngay sau đó, các doanh nhân, doanh nghiệp còn lại đã tiếp tục đóng góp để thể hiện tấm lòng yêu thương của mình dành cho các em học sinh ở Trường Sa. Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân Thuận Lợi: 50 triệu đồng; Công ty Yến Sào An Nam: 10 triệu đồng; Công ty Molly’s Coffee: 20 triệu đồng; Công ty An Việt: 20 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thế Linh: 30 triệu đồng. Riêng Công ty TNHH TM&DV Gia Định gửi tặng sách (trị giá 10 triệu đồng) cho thư viện của trường học ở Trường Sa. Tổng số tiền đóng góp tại hội nghị là 330 triệu đồng. T.HƯƠNG