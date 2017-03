Thiếu điện: Đừng tranh luận nữa, hãy làm đi cho dân nhờ!

Theo ĐB Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương), hơn 10 năm qua năm nào chúng ta cũng thiếu điện. Riêng năm nay có thêm cái “mới” là phải cúp điện luân phiên ngay giữa mùa mưa. “Thiếu điện là điểm nghẽn kiên cố và bảo thủ nhất. Điện không chỉ là sản xuất, thu hút đầu tư, là đời sống văn minh mà còn là chỉ số hài lòng của người dân đối với Chính phủ. Do vậy khủng hoảng thiếu điện cũng nguy hiểm ngang bằng tham nhũng và nguy cơ tụt hậu” - ông Đáng nói.

Nhìn nhận về khía cạnh quản lý, điều hành của ngành điện, ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) cho rằng đơn vị trên đang được coi như con cưng của nền kinh tế nên nhận được nhiều ưu ái. “Khi có thành tích họ vơ vào và chia tiền thưởng cao, còn khi thiếu điện thì không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm. Thử hỏi vai trò, trách nhiệm của nhà nước ở đâu? Chính phủ ai là người phải chịu trách nhiệm chính?”

Cũng đề cập đến vấn đề thiếu điện, ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) còn đưa ra một cảnh báo hết sức sâu sắc về an ninh năng lượng khi chúng ta đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo bà Loan, hiện các nhà máy nhiệt điện lớn do Trung Quốc làm EPC chạy không ổn định, tốn nhiều than, công nghệ sử dụng than không phù hợp với loại than trong nước sản xuất được. Trong khi đó, về thủy điện thì các nhà thầu EPC từ Trung Quốc chiếm đến 90% các dự án EPC về điện và ta đang phải phụ thuộc họ về vấn đề hậu mãi, phụ tùng, phụ kiện trong vận hành. Mặt khác, Trung Quốc đang kiểm soát nguồn nước thượng nguồn, lúc khô họ có thể giữ nước, lúc lũ lụt họ có thể xả nước gây nguy cơ cho ta. Gần đây họ đang chuẩn bị xây nhà máy điện hạt nhân gần biên giới của ta với mục tiêu sẽ bán điện cho ta và thực tế hiện nay ta đang phải mua điện của họ với giá cao hơn giá mua điện trong nước. Vậy rõ ràng đang có nguy cơ ta sẽ bị phụ thuộc vào nguồn điện của Trung Quốc và nếu vậy thì an ninh năng lượng có nguy cơ bị hệ lụy vì sự phụ thuộc này.

Trước những ý kiến gay gắt của các ĐB, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vẫn tỏ ra khá bình thản và lý giải một nguyên nhân cũ muôn thuở, đó là vấn đề thiếu vốn. Theo ông Hoàng, dự báo về nhu cầu điện trong những năm qua là tương đối phù hợp với diễn biến. Nhưng trong giai đoạn năm 2008 và năm 2009, đứng trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu, chúng ta cũng thực hiện một số giải pháp để thắt chặt chi tiêu, trong đó có giải pháp hạn chế đầu tư. Vì vậy, một số công trình trong ngành điện trong giai đoạn năm 2008, năm 2009 cũng rất khó khăn trong việc vay vốn. Vì vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ đưa một số công trình điểm vào huy động trong giai đoạn của năm 2010 và một số năm sau.

Ngán ngẩm trước những tranh cãi, những giải thích về nguyên nhân thiếu điện, người thì cho rằng tại thủy điện, có vị cho rằng do giá điện chưa theo giá thị trường, vốn đã “quen” tai trong vòng 10 năm qua, ĐB Đáng thẳng thắn: “Cử tri mong muốn các vị đừng tranh luận nữa mà hãy làm đi cho dân nhờ”. Ông Đáng cũng đề nghị kỳ họp cho phép nên yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến trực tiếp báo cáo, giải trình về tình hình thiếu điện trước QH.

