Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức giám đốc Công an TP.HCM

Thượng tướng Bùi Quang Bền cũng công bố quyết định về việc thôi giữ chức vụ giám đốc Công an TP.HCM đối với Trung tướng Nguyễn Chí Thành. Trung tướng Nguyễn Chí Thành nghỉ chờ hưu theo chế độ và thực hiện các thủ tục để bàn giao công việc, nhiệm vụ lại cho Thiếu tướng Lê Đông Phong.

Trước đó tại Đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM vào ngày 3-8-2015, Thiếu tướng Lê Đông Phong đã được bầu làm bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Lê Đông Phong năm nay 55 tuổi, quê quán tỉnh Long An, ông gia nhập lực lượng công an từ năm 1978. Trước khi nhận nhiệm vụ làm giám đốc Công an TP.HCM, ông Lê Đông Phong từng là phó chánh văn phòng Công an TP, phó trưởng Phòng CSĐT Công an TP, trưởng phòng An ninh điều tra Công an TP và phó giám đốc Công an TP...

