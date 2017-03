Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành trúng cử bí thư

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, người vừa được bổ nhiệm làm giám đốc CATP, đã trúng cử chức vụ bí thư đảng bộ CATP.

Đại hội đã nhất trí với các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu đến năm 2015 có 25%-30% phường, xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Hằng năm xây dựng 80% tổ dân phố, tổ nhân dân khá về an ninh trật tự, mỗi phường, xã có ít nhất một khu phố, ấp an toàn không có tội phạm ẩn náu hoạt động.

Trước đó, ngày 3-8, lãnh đạo Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo CATP. Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc CATP, giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc CATP, được điều động giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Phó Giám đốc CATP, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc CATP. Ngày 6-8, tại TP.HCM, Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm trên cho lãnh đạo CATP.

T.HƯƠNG